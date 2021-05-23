Челябинские единороссы начали борьбу друг с другом

Праймериз ЕР завершится 30 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Челябинской области 24 мая началось голосование на праймериз «Единой России» для отбора кандидатов на выборах в Госдуму. В праймериз участвует 135 человек, сообщили URA.RU в региональном оргкомитете.

«Подано 198 заявлений. К голосованию допущены 135 человек, которые представили необходимые документы», — уточнили в оргкомитете. 70 человек претендует на места в списке, 65 участвуют в праймериз по пяти одномандатным округам.

Металлургический

Александр Агарков, Илья Бадулин, Владимир Бурматов, Александр Галкин, Таждин Давои, Сергей Жигалин, Дмитрий Коваленко, Андрей Кондратьев, Александр Курочкин, Виктор Лукьянов, Олег Мальцев, Максим Олейников, Никита Платонов, Герман Реннер, Станислав Селиверстов, Вадим Семенков, Александр Сюкосев.

Коркинский

Наталья Акишина. Елена Аносова, Ильяс Бахтеев, Марина Берия, Елена Воробьева, Елена Гращенкова, Юлия Евдокимова, Илья Ефимов, Ирина Киселева, Евгений Райс, Антон Рыжий, Андрей Свинолупов, Сергей Сухоруков, Иван Цивилев.

Златоустовский

Елена Афанасьева, Константин Башлыков, Кристина Волошина, Елена Гузова, Андрей Жижин, Олег Колесников, Светлана Кравцева, Юлия Лотова, Сергей Оганесян, Павел Павлов, Дмитрий Петров, Ольга Рихтер, Александр Сычков, Дмитрий Трифонов, Александр Червяков.

Магнитогорский

Виталий Бахметьев, Марина Васильева, Виктор Деданин, Александр Егоров, Владимир Лузанов, Станислав Наумов, Ксения Острейкина, Алексей Степаненко, Дмитрий Чукин, Константин Шутов, Владимир Югатов.

Челябинский

Каракул Жанабаев, Светлана Мальцева, Владимир (Викторович) Павлов, Владимир (Сергеевич) Павлов, Анастасия Рюмина, Мария Рябцева, Ирина Семенова, Антон Шайнуров.

Из-за пандемии COVID-19 праймериз проходят в онлайн-режиме. Голосование проходит на сайте ЕР и завершится в полночь 30 мая.