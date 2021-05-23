23 мая 2021

В АТОР рассказали, как привлечь иностранцев в российскую глубинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, нургуш, тайга, горы, хребет иремель
В России множество мест для экотуризма Фото:

Поток иностранных туристов по России может увеличиться за счет информирования и улучшения инфраструктуры. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«И иностранный турист поедет в нашу глубинку любоваться нашими просторами. Для этого должна быть целая государственная программа. Нужно подготовить инфраструктуру, кадры, владеющие иностранными языками, и заняться продвижением наших возможностей. Про это никто не знает», — сказал Канторович. Он пояснил, что все должно быть подготовлено с точки зрения удобств, мест размещения, безопасности, сохранения экологии, доступности транспорта, наличия интерната и связи.

Вице-президент АТОР отметил, что экотуризм не предполагает большого потока посетителей, но в России на столько много подходящих под это направление мест, что в целом он может стать массовым. «Есть масса мест, которые можно посмотреть. Это и Урал, и Тайга, в средней полосе много всего интересного, Карелия. Можно бесконечно перечислять», — подчеркнул собеседник агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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