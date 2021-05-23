В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил

В СССР хотели мирно договориться с Японией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

В Японии рассказали, что в СССР в начале 1970-х годов планировали решить проблему мирного договора с Японией на фоне сближения между Токио и Пекином. В СССР были готовы отдать часть Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Для решения вопроса мирного договора с Японией СССР был готов на передачу Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время Москва занимала твердую позицию не принимать претензии Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. В издании сообщают, что к ним попали рассекреченные документы.

В СССР была информация, что Китай намерен осложнить улучшение отношений с Японией, потому что Пекин был занят налаживанием отношений с Токио. Поэтому в Политбюро обсуждали подписание мирного договора с Японией как ответные меры и как приоритет в дипломатии в том регионе. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Разногласия о принадлежности Южных Курил начались в 1945 году, когда архипелаг вошел в состав СССР. Япония пыталась договориться с РФ, но Москва не идет на уступки. Недавно Россия провела военные учения в Японском море. Китайские аналитики считают, что Россия так предупредила Японию, что не стоит решать вопрос силой. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее правительство Японии сообщило о планах вернуть Курилы. Власти страны планируют продолжать «упорные» переговоры с РФ. В Японии хотят заключить мирный договор на основе их позиции.