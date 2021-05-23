23 мая 2021

Сбербанк запустил новый сервис для автомобилистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, клиент, сбер
Новый сервис Сбербанка будет предоставлять машины в аренду от шести месяцев. Фото:

Сервис Сбербанка по долгосрочной аренде автомобилей «СберАвтоподписка» начал работать с 24 мая. Об этом журналистам рассказал рассказал гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров.

«Сейчас тренд перехода от владения к пользованию автомобилем, именно поэтому мы создали продукт „СберАвтоподписка“ и выводим его на рынок», — сказал Спиров в интервью РБК. Сервис будет предоставлять машины в аренду физлицам на срок от полугода до трех лет.

Новый проект «Сбербанк Лизинг» создавал совместно с сервисом для покупки и продажи автомобилей «СберАвто». По словам Спирина, эта услуга будет востребована теми, кто любит пользоваться новыми автомобилями и оперативно их менять на более новые модели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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