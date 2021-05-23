Финансист раскрыл причины обрушения курса доллара

Сила доллара уменьшилась за последние 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доллар теряет свою силу из-за евро, роста локальных валют и возможной инфляции в США. Об основных конкурентах и опасностях американской валюты рассказал главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.

Евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар — основные конкуренты американского доллара, сказал эксперт. Но пока они не могут конкурировать с ним в полной мере. «У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос», — объяснил Мкртчян изданию «Прайм». Канадский доллар, по его словам, более волатилен, так как экономика Канады зависит от добывающего сектора. А британский фунт, по словам финансиста, не воспринимается как безопасная валюта из-за Brexit и ожидаемого референдума за выход Шотландии из состава Великобритании.

Главный риск доллара — инфляция. Она может возникнуть из-за большого объема наличных денег в США и роста американского госдолга, считает Мкртчян. Пока что американской федеральной резервной системе удается управлять ожиданиями, но риск инфляции и, как следствие, падение цены доллара, остается, отмечает эксперт. Чтобы избежать потери доходов, Мкртчян советует присматриваться к сырьевым товарам — золоту и европейской валюте.

Также на доллар может повлиять переход некоторых стран на локальную валюту или евро в платежах с партнерами, говорит Мкртчян. Так поступают некоторые развивающиеся страны, в том числе Россия и Китай. В марте текущего года Банки России вывели в страну рекордный объем наличных евро за год — 997,7 млн долларов, отмечает «Национальная служба новостей».