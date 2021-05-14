Специалист по инвестициям раскрыл опасность покупки доллара

Долларовая инфляция может съесть часть доходов россиян, несмотря на то что рубль к концу года укрепится. Это связано с увеличением объема наличных денег США и на фоне вливания ликвидности и роста госдолга, рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
«Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», — приводит слова финансиста «Прайм».
Эксперт напомнил, что повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек и ослаблению валюты, из-за чего начинается новый виток инфляции, уточняет сайт
Финансовые эксперты спрогнозировали, что повышение спроса на нефть из-за уменьшения карантинных рисков и обесценивания доллара положительно скажутся на курсе рубля летом. Однако если пандемия коронавируса не закончится к концу 2021 года, может начаться новый экономический кризис, сообщает «Национальная служба новостей». Тогда и рост ВВП составит не более 3%, а нефть к 2025 году подешевеет до 50-55 долларов за баррель.
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