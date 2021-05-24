Экс-полковник ФСБ обвинил Лукашенко в терроризме

Спецслужбы сообщили о минировании самолета по приказу или с ведома Лукашенко, заявил Геннадий Гудков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Экстренная посадка самолета ради задержания редактора telegram-канала Nexta Романа Протасевича является актом международного терроризма, заявил полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. По его словам, ложное сообщения о бомбе на борту грубо нарушает основы безопасности полетов.

«Это акт международного терроризма, совершенного властями Беларуси при личном участии Лукашенко. Это деяние подрывает основы коллективной международной безопасности на воздушном транспорте и разрушает доверие между странами и правительствами», — написал Гудков в Facebook. По его мнению, сообщение о бомбе на борту самолета передали спецслужбы Беларуси с ведома президента Александра Лукашенко.

Рейс ирландской авиакомпании Ryanair, на котором летел Протасевич, направлялся из Афин с Вильнюс. Гудков отметил, что в этот момент самолет находился в международном воздушном коридоре и не должен был заходить на территорию Беларуси. Соответственно, спецслужбы не только подвергли опасности жизни пассажиров, но и нарушили международное право. Полковник потребовал провести публичное расследование действий белорусских властей. Гудков также призвал Беларусь немедленно освободить редактора telegram-канала Nexta.

Редактора telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, задержали в Национальном аэропорту Минска. Его самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Его обвиняют в возбуждении социальной вражды, организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Как рассказал URA.RU эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец, Протасевичу может грозить смертная казнь.