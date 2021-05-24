Вице-премьер Трутнев пойдет на выборы в Госдуму

Юрий Трутнев занимает пост полпреда президента РФ в ДФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке и бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев может возглавить региональный список партии «Единая Россия» на думских выборах. Об этом СМИ сообщают источники.

«Трутнев может возглавить региональный список партии власти на думских выборах. <…> При этом в Госдуму Трутнев не собирается, он выступит в роли «паровоза», — сообщает РБК со ссылкой на источники в политических кругах.

В региональную группу под руководство Трутнева будут отданы девять регионов Дальнего Востока: Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотка. Отмечается, что ни на одних выборах в Госдуму «Единая Россия» еще не создавала такие большие группы.

Ранее сообщалось, что в преддверии выборов в Госдуму в большинстве регионов ужесточаются ограничения на массовые мероприятия под предлогом пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин предостерег участников выборов от «дешевого популизма». Он советовал кандидатам честно соперничать и придерживаться политической этики, пишет агентство Nation News.