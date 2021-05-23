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Названа дата прощания с исполнительным директором Кольцово

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, гвоздики, цветы в руках
Церемония прощания пройдет 24 мая в Кольцово Фото:

В Екатеринбурге пройдет прощание с исполнительным директором аэропорта Кольцово Алексеем Пискуновым. Церемония состоится 24 мая в аэропорту. Об этом URA.RU сообщил источник в Кольцово.

«Церемония прощания [с Алексеем Пискуновым] состоится в Кольцово 24 мая», — сказал источник URA.RU. В пресс-службе аэропорта от комментариев воздержались. Пискунов скончался вечером 20 мая на 61 году жизни после продолжительной болезни.

Пискунов окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Новикова. В 2003 году работал в Толмачево (Новосибирск), а с 2008 года вступил на должность первого заместителя гендиректора в Кольцово. Затем он стали исполнительным директором аэропорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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