Названа дата прощания с исполнительным директором Кольцово

Церемония прощания пройдет 24 мая в Кольцово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет прощание с исполнительным директором аэропорта Кольцово Алексеем Пискуновым. Церемония состоится 24 мая в аэропорту. Об этом URA.RU сообщил источник в Кольцово.

«Церемония прощания [с Алексеем Пискуновым] состоится в Кольцово 24 мая», — сказал источник URA.RU. В пресс-службе аэропорта от комментариев воздержались. Пискунов скончался вечером 20 мая на 61 году жизни после продолжительной болезни.

Пискунов окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Новикова. В 2003 году работал в Толмачево (Новосибирск), а с 2008 года вступил на должность первого заместителя гендиректора в Кольцово. Затем он стали исполнительным директором аэропорта.