Глава тюменского облсуда за год вдвое увеличил свои доходы

Председатель тюменского облсуда Вячеслав Антропов заработал более 9,6 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель тюменского областного суда Вячеслав Антропов в 2020 году заработал более 9,6 млн рублей. Декларация о доходах главы органа власти опубликована на сайте облсуда. В 2019 году Антропов отчитался о 4 млн рублей заработка.

Согласно, декларации председатель облсуда владеет квартирой площадью 152 кв. м. Как и годом ранее, Антропов отчитался о наличии автомобиля Volkswagen Passat. При этом из декларации главы ведомства исчезли земельный участок размером в 32 сотки и квартира площадью 106 кв. м.

Супруга Антропова за 2020 год заработала 1,65 млн рублей, что практически совпадает с ее прошлогодним заработком. В собственности жены председателя облсуда появилась доля в квартире площадью 65,2 кв. м.