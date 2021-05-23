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20 мая 2021

Глава тюменского облсуда за год вдвое увеличил свои доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, антропов вячеслав
Председатель тюменского облсуда Вячеслав Антропов заработал более 9,6 млн рублей Фото:
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Декларационная кампания

Председатель тюменского областного суда Вячеслав Антропов в 2020 году заработал более 9,6 млн рублей. Декларация о доходах главы органа власти опубликована на сайте облсуда. В 2019 году Антропов отчитался о 4 млн рублей заработка.

Согласно, декларации председатель облсуда владеет квартирой площадью 152 кв. м. Как и годом ранее, Антропов отчитался о наличии автомобиля Volkswagen Passat. При этом из декларации главы ведомства исчезли земельный участок размером в 32 сотки и квартира площадью 106 кв. м.

Супруга Антропова за 2020 год заработала 1,65 млн рублей, что практически совпадает с ее прошлогодним заработком. В собственности жены председателя облсуда появилась доля в квартире площадью 65,2 кв. м.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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