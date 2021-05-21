21 мая 2021
20 мая 2021

Силовики обязали власти ЯНАО отремонтировать проблемную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Екатеринбург, тротуар, улица луганская, трещина на тротуаре
На дороге Лабытнанги — Харп устранят дефекты Фото:

Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО и подрядчику «Ямалавтодор» прокуратура указала на нарушения безопасности дорожного движения на трассе Лабытнанги — Харп. Нарушения были выявлены в ходе проверки по публикации URA.RU об огромных трещинах и щелях на капитально отремонтированной дороге, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований закона к обеспечению безопасности дорожного движения в виде проломов, выбоин, просадок и иных повреждений дорожного полотна на различных ее участках. Прокуратура района руководству ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ и АО „Ямалавтодор“ внесла представления об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в прокуратуре добавили, что капитальный ремонт на 15 и 16 километре дороги производился в 2012—2014 годах, а не в 2019. «Ямалавтодор» частично устранил нарушения и запланировал ремонтные работы по асфальтированию дефектных участков. «Фактическое устранение выявленных нарушений и имеющихся дефектов автомобильной дороги находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Ранее житель Харпа сообщил URA.RU, что дорога из Харпа в Лабытнанги находится в ужасном состоянии. На фотографиях, присланных в агентство, были запечатлены трещины шириной 30 и более сантиметров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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