Силовики обязали власти ЯНАО отремонтировать проблемную трассу

На дороге Лабытнанги — Харп устранят дефекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО и подрядчику «Ямалавтодор» прокуратура указала на нарушения безопасности дорожного движения на трассе Лабытнанги — Харп. Нарушения были выявлены в ходе проверки по публикации URA.RU об огромных трещинах и щелях на капитально отремонтированной дороге, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований закона к обеспечению безопасности дорожного движения в виде проломов, выбоин, просадок и иных повреждений дорожного полотна на различных ее участках. Прокуратура района руководству ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ и АО „Ямалавтодор“ внесла представления об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в прокуратуре добавили, что капитальный ремонт на 15 и 16 километре дороги производился в 2012—2014 годах, а не в 2019. «Ямалавтодор» частично устранил нарушения и запланировал ремонтные работы по асфальтированию дефектных участков. «Фактическое устранение выявленных нарушений и имеющихся дефектов автомобильной дороги находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Ранее житель Харпа сообщил URA.RU, что дорога из Харпа в Лабытнанги находится в ужасном состоянии. На фотографиях, присланных в агентство, были запечатлены трещины шириной 30 и более сантиметров.