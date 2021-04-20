Трассу Харп — Лабытнанги капитально ремонтировали в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На капитально отремонтированной дороге из Харпа в Лабытнанги образовались огромные трещины и щели. Об этом URA.RU сообщил житель Харпа, пожелавший остаться анонимным.

«В некоторых местах дорога скоро разойдется на две проезжие части. Она в ужасном состоянии, это очень опасно для движения на автомобиле. Ее отремонтировали, но качество асфальта оставляет желать лучшего: через полгода все ямки, трещины и щели опять образовались», — рассказал агентству местный житель. Мужчина прислал фотографии, на которых видно, что появившееся трещины достигают в ширину 30 и более сантиметров.

В правительстве округа URA.RU прокомментировали, что ремонтом дороги займутся летом. «Для устранения возникшего дефекта в ближайшее время подрядной организацией будут приняты меры. В летний период подрядчик за свой счет без дополнительной оплаты отфрезерует участок с последующей укладкой асфальта. При этом гарантийные обязательства будут соответственно продлены с момента приемки еще на 4 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Осенью на этом участке уже проводились дорожные работы. Но вместо ремонта на проблемных участках трассы дорожные службы начали «латать» дорогу со свежим покрытием. В итоге дорога из Харпа в Лабытнанги была украшена заплатками. Также на 11 километре этой трассы начались работы по демонтажу моста, которые закончатся в летний период.

Трещина в дороге Фото: читатель URA.RU

Дефекты на проезжей части Фото: читатель URA.RU