20 апреля 2021
19 апреля 2021

На проблемной трассе в ЯНАО образовались огромные трещины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Екатеринбург, тротуар, улица луганская, трещина на тротуаре
Трассу Харп — Лабытнанги капитально ремонтировали в 2019 году Фото:

На капитально отремонтированной дороге из Харпа в Лабытнанги образовались огромные трещины и щели. Об этом URA.RU сообщил житель Харпа, пожелавший остаться анонимным.

«В некоторых местах дорога скоро разойдется на две проезжие части. Она в ужасном состоянии, это очень опасно для движения на автомобиле. Ее отремонтировали, но качество асфальта оставляет желать лучшего: через полгода все ямки, трещины и щели опять образовались», — рассказал агентству местный житель. Мужчина прислал фотографии, на которых видно, что появившееся трещины достигают в ширину 30 и более сантиметров.

В правительстве округа URA.RU прокомментировали, что ремонтом дороги займутся летом. «Для устранения возникшего дефекта в ближайшее время подрядной организацией будут приняты меры. В летний период подрядчик за свой счет без дополнительной оплаты отфрезерует участок с последующей укладкой асфальта. При этом гарантийные обязательства будут соответственно продлены с момента приемки еще на 4 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Осенью на этом участке уже проводились дорожные работы. Но вместо ремонта на проблемных участках трассы дорожные службы начали «латать» дорогу со свежим покрытием. В итоге дорога из Харпа в Лабытнанги была украшена заплатками. Также на 11 километре этой трассы начались работы по демонтажу моста, которые закончатся в летний период.

Трещина в дороге
Фото:
Дефекты на проезжей части
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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