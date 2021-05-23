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20 мая 2021

Школьник из Тюмени изувечил себя топором

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, скорая помощь, врач
Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести Фото:

Семилетний житель Тюмени рассек себе спину топором. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной службы скорой помощи. Мальчик повредил себе мышцы и сухожилия.

«На дачном участке семилетний мальчик случайно нанес себе травму: замахнувшись топором, он рассек спину. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали у ребенка рубленую рану в подлопаточной области, с повреждением мышц и сухожилий», — рассказали URA.RU в пресс-службе скорой помощи по Тюменской области.

Изначально помощь ребенку оказала бабушка: обработала рану и наложила на нее повязку. Прибывший спустя несколько минут медики доставили мальчика в больницу в состоянии средней тяжести. Специалисты скорой советуют тюменцам дополнить дачные аптечки бинтами, жгутами и антисептиками, а также внимательнее следить за детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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