Школьник из Тюмени изувечил себя топором

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семилетний житель Тюмени рассек себе спину топором. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной службы скорой помощи. Мальчик повредил себе мышцы и сухожилия.

«На дачном участке семилетний мальчик случайно нанес себе травму: замахнувшись топором, он рассек спину. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали у ребенка рубленую рану в подлопаточной области, с повреждением мышц и сухожилий», — рассказали URA.RU в пресс-службе скорой помощи по Тюменской области.

Изначально помощь ребенку оказала бабушка: обработала рану и наложила на нее повязку. Прибывший спустя несколько минут медики доставили мальчика в больницу в состоянии средней тяжести. Специалисты скорой советуют тюменцам дополнить дачные аптечки бинтами, жгутами и антисептиками, а также внимательнее следить за детьми.