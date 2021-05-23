23 мая 2021
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21 мая 2021

У челябинского губернатора появился новый заместитель. На этом реформа не закончилась

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер создал два новых управления и повысил своего зама Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер изменил структуру правительства региона. Появились два управления, координационный центр и еще один вице-губернатор, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера,

«Для оперативного выполнения приоритетных задач, требующих межведомственного взаимодействия, создается координационный центр, по аналогии с федеральным координационным центром, учрежденным премьер-министром Михаилом Мишустиным», — завили в пресс-службе Теклера и отметили, что решение не требует дополнительных бюджетных средств. Контроль за центром будет выполнять минимущества региона. Возглавит центр министр имущества Александр Богашов, в статусе вице-губернатора.

Заседание правительства Челябинской области. Челябинск
Александр Богашов повышен до вице-губернатора
Фото:

Богашов назначен министром в декабре 2019 года. До этого он руководил департаментом в Минэнерго РФ. Одними из первых направлений работы центра станут вопросы развития внутреннего туризма и координация исполнения различных инфраструктурных проектов.

Создается управление по работе с Госсоветом РФ, в него перейдут часть сотрудников из действующего экспертно-аналитического управления. В пресс-службе напомнили, что губернатор входит в состав президиума и в три рабочие группы Госсовета, одной из которых руководит, поэтому новое управление так важно.

«В качестве независимого ведомства из управления госслужбы выделяется управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Оно будет напрямую подчиняться губернатору», — заявили в пресс-службе. Это управление создается в соответствии с указом президента РФ. В него перейдет часть сотрудников из управления госслужбы. Имена руководителей двух новых управлений станут известны позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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