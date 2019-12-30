29 декабря 2019
28 декабря 2019
27 декабря 2019

Челябинский губернатор отправил в отставку своего сослуживца

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, куцевляк иван
Иван Куцевляк сдал дела первому заместителю Наталье ЛугачевойФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Министром экономического развития Челябинской области с 30 декабря стала Наталья Лугачева. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Ранее занимавший этот пост бывший сослуживец главы региона по Минэнерго РФ Иван Куцевляк перешел на работу в экспертно-аналитическое управление региона.

«Назначить Лугачеву Наталью Равиловну министром экономического развития Челябинской области с 30 декабря 2019 года, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в тексте документа.

Ранее Лугачева занимала пост первого замминистра экономического развития. О смене ее статуса стало известно после того, как губернатор Текслер утвердил новую структуру аппарата правительства.

«Куцевляк возглавил министерство в качестве антикризисного управляющего и полностью исполнял поставленные перед ним задачи», — пояснили ранее «URA.RU» в правительстве региона.

Одновременно с назначением Лугачевой в минэкономразвития началась комплексная проверка Контрольно-счетной палаты области. Она коснется как самого министерства, так и подведомственных ему структур. Предыдущая ревизия закончилась возбуждением громкого дела о хищениях во время экономического форума с участием российского лидера Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в Челябинске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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