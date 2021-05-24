Посадка самолета с Протасевичем в Минске вызвала международный скандал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Посадка гражданского самолета с помощью истребителя в Беларуси с целью задержания редактора telegram-канала Nexta Романа Протасевича является беспредельной ситуацией и может привести к бойкоту со стороны международных авиакомпаний. Такое мнение URA.RU высказал генерал-майор ФСБ в запасе и член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

«Если Беларусь так будет себя вести, то авиационные компании могут объявить ей бойкот, — считает Михайлов. — Потому что по надуманному предлогу с помощью истребителя сажать гражданское судно — извините, это за пределами [допустимого]. Не сомневаюсь, что пассажиры подадут судебные иски. Самолет продержали пять часов, он вылетел из расписания, нарушил свои обязательства перед людьми».

С генерал-майором солидарен и Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он тоже уверен, что со стороны пассажиров лайнера последуют иски в связи со скандальной посадкой в Минске. «С точки зрения КГБ Белоруссии операция уникальная и успешная, на моей памяти такой комбинации в истории спецслужб не было — чтобы под видом минирования сажали самолет, — сказал URA.RU Гончаров. — Другое дело, что задача спецслужб просчитать, что будет потом. А мировое сообщество, как мне кажется, отреагирует негативно. Пассажиры самолета, уверен, подадут судебные иски на те действия, которые произошли».

Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он совершал перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над территорией Беларуси поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Там Протасевича задержали, сообщения о «минировании» не подтвердились. Мужчину обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. По законам Белоруссии, Протасевичу может грозить смертная казнь.