Единственная на всю деревню Кузьмина колонка сломалась 5 лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Кузьмина (Тобольский район) проживает 94-летняя ветеран войны Мария Зольникова, которая зимой вынуждена топить снег, чтобы добыть воду, потому что в населенном пункте уже пять лет отключена единственная колонка. Информация об этом была опубликована в паблике «Главные новости Тобольска» соцсети «ВКонтакте».

«Деревня Кузьмина, Тобольского района — пять лет без воды. Живет ветеран войны, ей 94 года. Зимой топит снег, а летом воду привозят дачники. Колонка стоит в центре деревни, но вода не течет», — отметил автор публикации. По данным местных жителей, в деревне располагается 13 домов.

В комментариях к записи большинство пользователей были возмущены этой ситуацией. «Позорище. Скважину пробить и то не можем, а люди страдают. Где наши чиновники? Куда смотрят? Старики всю жизнь трудились, а в старости выживают. Простое неуважение», — считает Елена Подловкина. «Зато город посмотрел фейерверки 9 мая», — отметил Илья Макаренко.

В администрации Ушаровского сельского поселения URA.RU ответили, что колонка в деревне Кузьмина действительно сломалась несколько лет назад. «Ее ремонтом никто не занимается, потому что это нецелесообразно. Это „дачная“ деревня. То есть, на постоянной основе там живет всего несколько человек. В том числе, ветеран Мария Зольникова. Рядом с ней проживает ее сын, у которого на участке есть скважина с водой. Он обеспечивает ею свою мать», — пояснил агентству глава администрации Ушаровского сельского поселения Виктор Питухин.