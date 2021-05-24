Офис Зеленского обвинил Россию в посадке борта Ryanair в Беларуси

Советник главы офиса Зеленского заявил, что Россия готовила похожую «спецоперацию» на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия организовала экстренную посадку самолета Ryanair в Беларуси. На это рейсе задержали редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко — окончательно растворить свою страну в РФ. Несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ», — цитирует Подоляка издание «Интерфакс-Украина». Он добавил, что ранее Россия готовила похожую «спецоперацию» для дискредитации Украины.

Подоляк считает, что экстренная посадка борта Афины-Вильнюс — акт международного терроризма. Он потребовал жесткой юридической оценки и введений санкций в отношении Беларуси — как минимум, введения «запрета на небо» и изоляции.

Рейс ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления борта на нем был арестован редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Бывший министр культуры Беларуси и соратник экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Павел Латушко заявил, что силовики угрожали сбить самолет Ryanair.