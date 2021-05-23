По словам оппозиционера, белорусские силовики угрожали сбить самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики угрожали сбить самолет Ryanair, в котором находился основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич и другие пассажиры. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко.

«По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Белоруссии — диспетчеры аэропорта „Минск-2“ угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту», — рассказал он в своем telegram-канале. Латушко добавил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

По словам Латушко, капитан гражданского воздушного судна был обязан подчиниться. «Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета — обязан», — добавил он. Сейчас самолет уже приземлился в Вильнюсе, однако, по словам оппозиционера, из Минска не смогли вылететь два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

Ранее стало известно, что основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолет, летевший из Афин в Вильньюс совершил экстренную посадку после сообщения о бомбе на борту. По мнению Дмитрия Болкунеца, Протасевичу грозит смертная казнь. URA.RU представляет хронологию событий.