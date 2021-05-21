В курганские магазины отправили просроченную рыбу

На предприятия и в магазины Кургана отправили 113 кг испорченной рыбы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В продуктовые магазины и на предприятия общественного питания Курганской области отправили 113 килограммов горбуши с истекшим сроком годности. Об этом 24 мая URA.RU сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Установлено, что на предприятия общественного питания и продуктовые магазины Курганской области поступило 113 кг филе горбуши замороженной с истекшим сроком годности», — рассказали в пресс-службе. Предприятиям, которые получили рыбу, направили информацию о том, что те закупили просроченную продукцию. Им рекомендовали изъять рыбу из оборота и вернуть отправителю.

Управление приостановило на 30 дней регистрацию компании-отправителя в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Организацию предупредили о необходимости устранения нарушений. Если компания допустит их вновь, то у нее аннулируют регистрацию.

Ранее на складе Курганской больницы скорой медицинской помощи нашли 25 килограммов просроченных овсяных хлопьев. Заведующего складом обвинили в нарушении правил хранения.