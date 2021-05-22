В ХМАО установили мусорку с портретами депутатов и Илона Маска. Фото

24 мая 2021 в 17:33 Размер текста - 17 +

Депутат думы Ханты-Мансийска призвал окурками выбрать лучшего кандидата Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийске установили урну с портретами депутатов городской думы Николая Молчанова, Виталия Чистова, а также американского миллиардера Илона Маска. Курильщикам предлагается затушить сигарету и проголосовать окурком за понравившегося кандидата. Об этом URA.RU рассказал Чистов, который был неприятно удивлен своей фотографией на мусорке. «Молчанов сделал на избирательном участке такую урну. Конечно, разрешения на размещение своей фотографии я не давал. Даже разбираться в этом не хочу. Таким одаренным людям главное не мешать, они сами все сделают», — сказал Чистов. В администрации Ханты-Мансийска ответили, что урна — это личная инициатива Молчанова. Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с ним. Депутат не отвечает на звонки. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мусорные баки «украсили» символами Победы. Тогда жители Нижневартовска возмутились подобным решением и назвали это кощунством. В числе кандидатов в думу — действующие депутаты и Илон Маск Фото: Виталий Чистов Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.