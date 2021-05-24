В МИД РФ сравнили количество тяжелых ракет у России и США

США превысили заложенные в ДСНВ-3 показатели на 101 единицу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

МИД РФ раскрыл данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках договора СНВ-3 по состоянию на март 2021 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно данным МИД, у России по состоянию на март 2021 года 517 межконтинентальных баллистических ракет, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, у США — 651. «Боезарядов на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, а также на ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц», — приводятся данные на сайте.

В последней категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США — 800. В МИД РФ подчеркнули, что заявленный США последний показатель достигнут благодаря одностороннему выводу из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н».

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