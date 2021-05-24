Власти РФ выделили почти триллион на строительство дорог и ЖКХ

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Власти выбрали первые проекты для финансирования из ФНБ Фото:

Минфин России определил предварительный список из семи проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общую сумму почти 900 млрд рублей направят на строительство новых автодорог, обновление ЖКХ и вагонов петербургского метро.

«В правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов общей стоимостью 4,9 трлн руб. для софинансирования из Фонда национального благосостояния, они были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину», — сообщает РБК со ссылкой на собственный источник. По его словам, в случае утверждения эти проекты получат 895 млрд рублей из ФНБ.

Уточняется, что в случае утверждения деньги направят на реализацию следующих объектов:

  • Развитие РЖД восточной части БАМа (188 млрд рублей).
  • Реконструкция и строительство новых станций, модернизация железнодорожной инфраструктуры (105 млрд рублей).
  • Строительство скоростной автодороги «Москва — Нижний Новгород — Казань» (150 млрд рублей).
  • Строительство скоростной автодороги «Казань — Екатеринбург» (50 млрд рублей).
  • Обновление подвижного состава ГУП «Петербурский метрополитен» (97 млрд рублей).
  • Модернизация систем тепло- и водоснабжения в регионах (150 млрд рублей).
  • Развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона (155 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Кабмин РФ выделит 530 млрд рублей на возврат в оборот сельхозземель. Госпрограмма должна повысить эффективность использования сельхозземель в России, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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