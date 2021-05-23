Ректор ключевого тюменского вуза зарабатывает миллионы рублей

В 2020 году ректор Тюменского государственного университета Ивана Романчук заработал 7,2 млн рублей. Такие данные указаны в декларации, опубликованной на официальном сайте вуза. Среднемесячная зарплата руководителя ТюмГУ составила 580 тысяч рублей.
«Ректор, Романчук Иван Сергеевич, среднемесячная зарплата — 580 тысяч рублей. Общий заработок по итогам 2020 года составил 7 млн 238 тыс. рублей. В собственности имеет автомобиль Mersedes Benz GLA 250 4MATIC, владеет долями на земельный участок и жилой дом», — указано в декларации Романчука.
Супруга ректора в 2020 году заработала чуть больше миллиона рублей. Она также имеет в собственности доли на земельный участок и жилой дом. Владеет автомобилем KIA QLE (Sportage). Заработок некоторых замов Романчука оказался выше, чем у самого ректора ТюмГУ. Так, руководитель представительства ТюмГУ в Сургуте Галина Патракова в 2020 году заработала 9,8 млн рублей, проректор по образовательной деятельности Елена Тумакова — 8,03 млн рублей, проректор по персоналу и организационному развитию вуза Андрей Латышев — 7,9 млн рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что председатель тюменского областного суда Вячеслав Антропов в 2020 году заработал более 9,6 млн рублей. Также о доходах отчитались заместители губернатора Тюменской области. Самым богатым из них по итогам 2020 года стал Сергей Шустов.
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