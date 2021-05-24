МВД предлагает частично криминализировать семейное насилие

В МВД разработали законопроект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России предлагают ввести уголовную ответственность за побои для тех, у кого ранее была судимость. Законопроект разработали в МФД.

Изменения внесут в 116 статью УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Об этом сообщается в законопроекте, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас к уголовной ответственности привлекаются только граждане, у которых было административное наказание за побои, а граждан с непогашенной судимостью не привлекают к ответственности. В апреле Конституционный суд признал незаконной декриминализацию домашнего насилия, по которому статья 116 УК РФ не соответствует основному закону страны. Об этом сообщает «Ридус».

Ранее для жертв домашнего насилия предложили ввести дополнительную защиту в суде. Правоохранители будут защищать жертв в суде, и собирать доказательства для предварительного расследования. Законопроект одобрили для внесения в Госдуму. Большинство женщин, которые пострадали от домашнего насилия, не обращаются в правоохранительные органы. Об этом рассказал психолог изданию Nation News.