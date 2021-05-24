Главред telegram-канала Baza раскрыл подробности задержания

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Никиту Могутина обвиняют в участии в акции в поддержку Навального Фото:

Главный редактор издания Baza Никита Могутин, задержанный в Москве, обвиняется в участии в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом главред Baza рассказал в своем telegram-канале.

«Меня обвиняют в участии в несанкционированной акции 21 апреля. Даже видео с камер показали, где я гуляю по Тверской в период времени с по. Жилеты, обилие техники и прочее никого не смутило», — отмечается в telegram-канале Могутина.

Издание Baza сообщает, что сотрудники полиции составляют протокол на Могутина по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником митинга правил его проведения). «Для привлечения Могутина к ответственности сотрудники полиции зачем-то объявили его автомобиль в розыск, поместив в ориентировки, как угнанный», — сказано в сообщении.

Никиту Могутина полицейские задержали в Москве 23 мая и доставили в ОВД «Китай-город». Позже его отпустили из отделения с обязательством о явке 24 мая, уточняет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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