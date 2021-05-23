23 мая 2021

Главред Baza задержан в Москве

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В Москве задержан главред Baza Никита Могутин Фото:

Полицейские задержали в Москве главного редактора Baza Никиту Могутина. Об этом сообщил telegram-канал издания.

«Его автомобиль остановили на улице, после чего сообщили, что «он проходит по ориентировке». После этого он был доставлен в ОВД «Китай-город». Причины происходящего сотрудники полиции объяснить не смогли, добавив лишь, что «у них указание», — сказано в сообщении.

Никита Могутин известен, как основатель telegram-канала Mash и ряда других каналов. В конце января он заявлял о том, что один из его ресурсов, канал Madonnka хотели взломать, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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