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На Челябинскую область надвигаются грозы и шторм с градом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Челябинской области предрекают два грозовых дня Фото:

Аномальную жару в Челябинской области усугубят грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«По данным челябинского ЦГМС, на Южном Урале Челябинской области 25 и 26 мая местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

При этом, согласно прогнозу синоптиков, в столице региона кратковременные дожди и гроза ожидаются не раньше среды, 26 мая. Температура при этом днем будет держаться на уровне 32-35 градусов.

С 26 мая аномальная жара начнет отступать. Днем термометры будут показывать до 25 градусов, ночью будет прохладно — до 8-10 градусов. В четверг, 27 мая, передышка продолжится — челябинский гидрометцентр прогнозирует 20-22 градуса без осадков. Ветер стихнет до 4-9 метров в секунду.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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