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На Челябинскую область надвигается похолодание. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, непогода. Челябинск, погода, непогода, климат, весна, дождь, зонт, яблони цветут
Синоптики обещают челябинцам передышку от жары Фото:

Аномальная для мая жара, продолжающаяся в Челябинской области уже две недели, прекратится 26 мая. Это следует из прогноза синоптиков сайта Gismeteo.

Первые два дня рабочей недели — 24 и 25 мая — будут по-прежнему жаркими: воздух будет прогреваться до 33-34 градусов. Но в среду в регион придут дожди, а столбик термометра опустится сразу до 22 градусов. При этом, по прогнозу сайта Gismeteo, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Последующие дни, вплоть до 2 июня, дневные температуры будут опускаться до 14-17 градусов, иногда поднимаясь к летним значениям — до 21-24 градусов. При этом в Челябинской области задержатся сильные ветра: от 11 до 16 метров в секунду.

Аномальная жара держится на Южном Урале с середины мая, днем термометр поднимается к 40 градусам. ГУ МЧС рекомендовало отменить все массовые мероприятия на открытом воздуху, а также свести к минимуму прогулки детей в школах и детских садах. Из-за отсутствия дождей в области введен особый противопожарный режим.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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