Экс-директор «Уральских пельменей» проиграл суд бизнес-партнерам

Сергей Нетиевский заявил о намерении подать апелляционную жалобу Фото: личная страница Сергея Нетиевского, «ВКонтакте»

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Компания ООО «Фест Хэнд Медиа» (учредитель — экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетивеский) проиграла в суде фирме-партнеру АО «ВБД Груп». Нетиевский пытался лишить партнера доли в бизнесе — ООО «Идея Фикс медиа». Об этом URA.RU стало известно из официального решения арбитражного суда Москвы.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказано в официальном решении арбитражного суда Москвы. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Согласно материалам дела, единственной претензией со стороны истца в отношении АО «ВБД Груп» является то, что вторая сторона не участвовала в собрании ООО «Идея Фикс медиа». Стороны уже обсуждали дату и время проведения собрания, о чем свидетельствуют документы. Учредителями ООО «Идея Фикс медиа» в равных долях являются АО «ВБД Груп» и ООО «Фест Хэнд Медиа».

В беседе с URA.RU Нетиевский отметил, что будет подавать апелляционную жалобу. «Мы уже второй год в „Идея Фикс Медиа“ (компанией владеет „ВБД Груп“ и „Фест Хэнд Медиа“, — прим. ред.) не можем провести внеочередное и очередное собрание участников, принять финансовые итоги за несколько лет и избрать исполнительный орган. Второй участник игнорирует наши требования. Общество блокировано, поэтому мы, как 50%-е участники обратились в суд. Другого выхода у нас не было. Кроме того, мы не получаем документацию и сегодня выиграли суд, по которому в ООО „Идея фикс медиа“ обязано предоставить отчетную документацию за 3 года», — пояснил Нетиевский.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «ВБД Груп» не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

«ВБД Груп» — российская компания, которая занимается производством телепрограмм, сериалов и кинофильмов. Наиболее известна сериалами «Папины дочки», «Кухня», «Отель Элеон» и «Ивановы-Ивановы», скетч-шоу «Даешь молодежь!», «6 кадров» и юмористическим шоу «Уральские пельмени».