Тюменские власти увеличили выплаты для части жителей

В Тюмени увеличилась цена за квадратный метр жилья. Это следует из постановления городской администрации, размещенного на сайте для публикации официальных документов мэрии. Увеличение норматива автоматически повысит размеры выплат, которые гражданам положены по жилищной программе для молодых семей.
«Установить норматив стоимости квадратного метра жилья при расчете размера социальных выплат для молодых семей на II квартал 2021 года в размере 50 005 рублей», — такие данные приводятся в постановлении администрации Тюмени. Оно размещено на сайте для публикации официальных документов мэрии.
В первом квартале текущего года нормативная стоимость была ниже. Так, квадрат жилья в Тюмени оценивали в 48 221 рубль.
Как пояснили в администрации, городской департамент имущественных отношений использует данный норматив для расчета выплат для молодых семей. Деньги тюменцы получают в рамках программы по обеспечению жильем. Таким образом, чем выше цена квадратного метра, тем больше денег положено выделить получателям поддержки.
Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят ввести новую льготу для многодетных семей. Им могут разрешить направлять компенсации на покупку жилья на вторичном рынке.
Подписывайтесь на URA.RU в