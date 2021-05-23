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21 мая 2021

Свердловская область вошла в тройку лидеров на праймериз ЕР

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Заседание в заксобрании с полпредом по нацпроектам. Екатеринбург, шептий виктор
Свердловское отделение ЕР под руководством Виктора Шептия показало один из лучших результатов по регистрации избирателей на праймериз Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В первый день праймериз «Единой России» на сайте предварительного голосования отдали свои голоса 39 247 зарегистрированных избирателей. Как сообщил URA.RU замглавы исполкома регионального отделения ЕР — пресс-секретарь Максим Бестфатер, Свердловская область вошла в тройку регионов с наиболее высокой численностью проголосовавших после Москвы и Краснодарского края.

«Численность проголосовавших оказалась рекордно высокой даже несмотря на то, что сайт предварительного голосования был недоступен несколько часов из-за DDoS-атак», — констатировал Максим Бестфатер. Всего для участия в праймериз зарегистрировалось более 300 тысяч свердловчан — около 10% избирателей региона.

Наиболее активно регистрируются избиратели в Москве — 623 тысяч человек. В лидерах остаются также Краснодарский край (315 тысяч человек), Свердловская и Московская области (306 и 233 тысячи) и Санкт-Петербург (226 тысяч человек), сообщил данные партийной статистики пресс-секретарь. Для сравнения: в Мордовии на сайте предварительного голосования зарегистрировались 280 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что в ряде муниципалитетов главы заставляют бюджетников массово голосовать в первый день праймериз. В оргкомитет была направлена жалоба по подобному прецеденту в Пышминском ГО. В «Единой России» обещают разобраться с каждым поступившим сигналом. Электронное голосование продлится 7 дней: с 24 по 30 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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