Гендиректор «Дождя» Синдеева обвинила власти в репрессиях

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, синдеева наталья
Наталья Синдеева считает, что задержание журналистов после митингов — это очередная попытка регулировать их работу Фото:

Задержание журналистов спустя месяц после несанкционированной акции говорит о репрессиях в отношении СМИ. Об этом URA.RU заявила гендиректор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева.

«Это только подтверждает тренд последнего времени. Закручивание гаек, ограничение работы СМИ, принятие очередных поправок в законы о регулировании работы журналистов, признание иноагентами всех подряд и так далее. Репрессивный маховик раскручивается», — сказала Синдеева.

Главного редактора издания Baza Никиту Могутина задержали в Москве 23 мая и доставили в ОВД «Китай-город». Позже его отпустили из отделения с обязательством о явке 24 мая. Могутин сообщил, что его обвиняют в участии в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Также известно о том, что полиция приходила к журналистам «Дождя», «Эха Москвы», «Комсомольской правды», RTVi, РБК, «Медузы» и «Радио Свободы» (последние два входят в список иноагентов), передает РБК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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