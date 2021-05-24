Гендиректор «Дождя» Синдеева обвинила власти в репрессиях

Задержание журналистов спустя месяц после несанкционированной акции говорит о репрессиях в отношении СМИ. Об этом URA.RU заявила гендиректор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева.
«Это только подтверждает тренд последнего времени. Закручивание гаек, ограничение работы СМИ, принятие очередных поправок в законы о регулировании работы журналистов, признание иноагентами всех подряд и так далее. Репрессивный маховик раскручивается», — сказала Синдеева.
Главного редактора издания Baza Никиту Могутина задержали в Москве 23 мая и доставили в ОВД «Китай-город». Позже его отпустили из отделения с обязательством о явке 24 мая. Могутин сообщил, что его обвиняют в участии в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Также известно о том, что полиция приходила к журналистам «Дождя», «Эха Москвы», «Комсомольской правды», RTVi, РБК, «Медузы» и «Радио Свободы» (последние два входят в список иноагентов), передает РБК.
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