Уход свердловского политика создал интригу на выборах

Отказ Владимира Никитина от выборов открыл карьерные возможности для других политиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уход из публичной политики старожила свердловского заксобрания Владимира Никитина запустил неожиданную интригу в Кировградском избирательном округе №15. Как сообщил URA.RU источник, близкий муниципальной власти, ему до сих пор не могут найти замену. До этого он представлял Новоуральск в заксобрании более 20 лет.

«Если с фаворитом по списку все более-менее понятно — это будет Александр Белоусов, гендиректор АО „Уральский электрохимический комбинат“ (входит в „Росатом“), то сильного одномандатника-единоросса в округе нет», — отметил собеседник агентства. Согласно данным сайта предварительного голосования «Единой России» на роль кандидата от партии в одномандатном округе претендуют глава единороссов Новоуральска, вице-спикер местной думы Александр Волков и президент Благотворительного фонда «Русь» Аркадий Елизаров. По словам источников в Новоуральске, у первого есть партийная поддержка, но нет денег, у второго есть деньги, но он совершенно не раскручен как публичный политик.

Политолог Сергей Мошкин отметил, что Елизаров — не новичок в предвыборных баталиях. «В 2016 году он пытался избираться от другой партии, но проиграл тяжеловесу Владимиру Никитину. В этот раз у него появились шансы — насколько слышал, он с весны ведет работу в округе, а также провел переговоры с командой губернатора, попытался заручиться поддержкой спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной», — прокомментировал Мошкин. Впрочем, добавил он, на выборах могут быть сюрпризы, поскольку в округ входят два проблемных города — Кировград и Невьянск. Их жители могут проголосовать против ЕР, например, за коммуниста Дмитрия Шадрина, если он решит вернуться в заксобрание.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что списочник Белоусов, скорее всего, без проблем получит мандат, ведь он является главой крупнейшего в территории предприятия-работодателя. «А вот кто будет представлять ЕР на выборах в одномандатном округе — сказать сложно. Удивительно, что своего человека не выставил УГМК, у которого есть филиал в Кировграде», — рассуждает эксперт. В пресс-службе УГМК не стали комментировать предвыборную ситуацию. Однако источник URA.RU в холдинге отметил, что «медники» никогда не имели политических интересов и не участвовали в выборах на описываемой территории.

Ранее Владимир Никитин отказался от участия в кампании. Выборы в областной парламент состоятся в сентябре.