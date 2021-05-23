Мэрия Перми начала проверку информации, о которой рассказали родители учащихся школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми родители учеников школы №114 с коррекционным обучением пожаловались общественнице на учителя. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказала председатель РОО «За права многодетных Пермского края» Людмила Елтышева, к которой те обратились. Виной всему, как пояснила общественница, стал «нестандартный подход» педагога к обучению. Якобы, учитель заклеивала некоторым школьникам рот и связывала за спиной руки.

«В нашу организацию обратились родители учеников 4„А“ школы №114 Перми. Виной всему классный руководитель В.В. Чистова (Василиса Чистова) и ее нестандартный, мягко говоря, подход к обучению. На протяжении нескольких лет родители учеников пытались наладить контакт с учителем и руководством учебного заведения, но тщетно», — написала Елтышева.

Она привела слова мамы одного из учащихся. Сын рассказал ей, что его педагог отправила на перемену его одноклассника с «завязанными за спиной руками, которые сама ему и завязала». Мама другого ученика этого же класса призналась общественнице, что на уроке ее сыну «Чистова заклеила рот скотчем». По словам родителей, жалобы в департамент образования результатов не давали: их «спускали в школу», а директор учебного заведения, Валентина Федотова «угрожала родителям» вместо того, чтобы разобраться в ситуации.

За учительницу вступились родители других учащихся этого класса. Они назвали сообщение общественницы «информационным вбросом» и «клеветой» и потребовали публичного опровержения информации. Горожане также разместили петицию в защиту педагога на сайте change.org. На момент публикации новости ее подписали 74 человека.

В мэрии Перми URA.RU рассказали, что департамент образования администрации города начал проверку по фактам, изложенным в обращении. «Специалисты управления персоналом и управления общего образования департамента образования изучат ситуацию в школе. Проверка пройдет с 24 по 28 мая», — отметили в администрации Перми. Получить оперативный комментарий в руководстве школы не удалось, там не ответили на звонок корреспондента.