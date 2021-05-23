23 мая 2021
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21 мая 2021

Источник: депутат Госдумы из Перми променяет ЕР на КПРФ

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Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, бурнашов алексей
Депутат Госдумы Алексей Бурнашов для участия в выборах может стать коммунистом или примкнуть к «Новым людям» Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов планирует переизбраться в нижнюю палату парламента страны от КПРФ. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что такой сценарий будет реализован в случае проигрыша Бурнашова на праймериз «Единой России».

«Если Бурнашов проиграет [советнику губернатора Пермского края, депутату заксобрания Роману] Водянову округ на праймериз, то он пойдет против него уже от КПРФ. Такой вариант обсуждается», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства пояснил, что Бурнашов может заявиться еще и от «Новых людей», которым выгодно использовать узнаваемого политика в своей кампании.

В беседе с URA.RU первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова не подтвердила данную информацию. Лидер «Новых людей» в Прикамье Яна Шубейкина пояснила URA.RU, что Бурнашов к ним с подобным вопросом не обращался. «В данный момент переговоры с участниками праймериз ЕР о возможном их выдвижении от нашей партии в качестве кандидатов в Госдуму не ведутся», — уточнила она. Бурнашов на сообщения корреспондента в Facebook не ответил.

URA.RU рассказывало, что в округе № 59 на выборах в Госдуму за мандат будут бороться Водянов и Бурнашов. Сообщалось, что Бурнашов уже якобы смирился с поражением на праймериз — уволил технологов и smm-специалиста.

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