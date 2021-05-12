Источник: пермский депутат Госдумы отказался от борьбы за мандат

Алексей Бурнашов остался без политконсультанта и помощника, который отвечал за соцсети Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов отказался от борьбы за мандат и не выходит на связь политэлитами региона. Источники URA.RU, знакомые с ситуацией, утверждают, что Бурнашов также отказался от услуг своих помощников.

«Бурнашов исчез с радаров. У него больше нет помощника, отвечающего за соцсети. С мая он отказался от услуг [политического консультанта Людмилы] Ознобишиной», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что Бурнашов таким образом без лишних слов решил полностью завершить политическую карьеру, хотя и заявился на праймериз «Единой России» по округу № 59, который сейчас представляет в Госдуме.

В беседе с корреспондентом URA.RU Ознобишина отказалась от комментариев. Источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что отказ Ознобишиной обусловлен возможным риском не получить деньги от Бурнашова за работу в феврале—марте 2021 года.

Сообщается, что в качестве консультанта она с ним отработала более полутора лет: полгода в 2018—2019 годах и больше года в 2020—2021 годах. «За это время удалось создать систему работы, подобрать коллектив помощников и настроиться на выборы. Но, к сожалению, отсутствие настроя на победу у депутата все похоронило», — уточнил инсайдер.

Бурнашов не ответил на вопрос URA.RU в личном сообщении в Facebook и не прочитал его. Последний пост в соцсети, где в шапке профиля указано, что он «всегда на связи», он опубликовал 5 апреля. До этого посты о его деятельности публиковались практически ежедневно.

URA.RU рассказывало, что основным конкурентом Бурнашова на праймериз может стать советник пермского губернатора, депутат заксобрания края Роман Водянов. Также Бурнашов в декабре 2019 года в Facebook заявлял о том, что отказывается от мандата, но потом неожиданно передумал.

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов больше месяца не пишет в Facebook, где обещал быть всегда на связи Скрин: Facebook, Алексей Бурнашов