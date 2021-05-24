В парламентской партии нашли способ отменить пенсионную реформу

Эсеры из Югры предлагают отменить пенсионную реформу за счет нефтяников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Партия «Справедливая Россия» предлагает отменить пенсионную реформу, а для того, чтобы компенсировать государству выпадающие доходы, сократить налоговые льготы для нефтяных компаний. Об этой идее на пресс-конференции рассказал журналистам активист югорского отделения партии Александр Клишин.

«Можно сократить льготы, которые предоставляются в рамках налоговых режимов крупным нефтяным компаниям. Если мы говорим о государственном нефтяном секторе, то „Роснефть“ все средства от налоговых льгот направляет на модернизацию текущей материально-технической базы. Плюс на улучшение нефтеотдачи пласта и дебета скважин. А если мы говорим про частные нефтяные компании, то льготы, которые они получают, затем тратятся на получение дополнительной прибыли с последующим распределением в виде дивидендов акционерам», — считает Клишин. Он также предлагает подходить с определению выхода человека на пенсию с учетом тяжести труда каждой профессии и региональной привязки.

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк отметил, что отмена пенсионной реформы будет одним из основных тем избирательной кампании эсеров на выборах в Госдуму. Помимо борьбы за кресла депутатов федерального парламента, югорские эсеры намерены принимать участие в выборах в окружную, областную и местные думы.

Ранее URA.RU сообщало, что общественник и благотворитель Александр Клишин стал членом партии «Справедливая Россия». Он собирается идти в Госдуму по нижневартовскому одномандатному избирательному округу, а также рассчитывает на топовые позиции в партийном списке.