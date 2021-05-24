Весь день 26 мая на россиян будет действовать возмущение магнитного поля Земли, а в первой половине дня — магнитная буря. Об этом говорится на официальном сайте лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева РАН.
«Интенсивность воздействия магнитного возмущения на 26 мая — G1, планетарный индекс Kp=5. Слабая магнитная буря будет действовать с 4 до 10 часов утра по московскому времени. В остальные часы индекс будет снижен до Kp=4 », — говорится в сообщении.
В последний раз магнитосфера Земли была неспокойной 12, 15, 16 и 17 мая. Магнитная буря в середине мая стала самой мощной в этом году, пишет «
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