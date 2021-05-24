В Госдуме предложили создать новую категорию льготников

Семьям, усыновившим либо опекающим ребенка, положена новая льгота. Такую инициативу предложил депутат Госдумы Евгений Федоров.
«В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребенка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников», — говорится в тексте письма на имя главы Минтруда Антона Котякова. Также RT, в распоряжении которого есть материал, сообщает, что льгота должна распространяться при уплате земельного налога до того момента, пока усыновленный ребенок не достигнет совершеннолетия. Налоговое послабление, по словам депутата, сейчас имеют только ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи.
В середине февраля в Госдуме также предложили расширить действие выплат по материнскому капиталу на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего или последующих детей. Однако решение суда об этом должно вступать в силу только с 1 января 2022 года. По мнению парламентариев программа пользуется популярностью и стимулирует рост рождаемости в стране, пишет агентство Nation News.
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