В Госдуме призвали платить маткапитал еще одной категории россиян

Россияне смогут получить материнский капитал на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР.
«Предлагается внести изменения, по которым будет выплачиваться материнский капитал женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки», — говорится в пояснительной записке, опубликованной в telegram-канале депутата Ярослава Нилова. Главной целью является улучшение демографической ситуации в стране.
Парламентарии также предложили расширить действие выплат и на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего или последующих детей. Однако решение суда об усыновлении должно вступить в силу начиная с 1 января 2022 года.
Депутаты пояснили, что во многих субъектах России размер регионального семейного капитала очень низкий. Он составляет около 100 —150 тысяч рублей. По их мнению, такая сумма не может стимулировать рождение третьего ребенка.
С прошлого года семьи начали получать материнский капитал на первого ребенка. Теперь за двоих детей государство платит почти 640 000 рублей. Минэкономразвития предложил разрешить инвестировать материнский капитал в облигации госкомпаний и госбанков или положить на депозит в госбанке.
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