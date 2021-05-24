Гендиректор авиакомпании «Ямал» покидает свой пост

Василий Крюк руководил «Ямалом» почти четверть века Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По результатам заседания совета директоров авиакомпании «Ямал» Василий Крюк освобождает должность генерального директора, временно руководить авиапредприятием будет один из замов, сообщают источники URA.RU, близкие к правительству ЯНАО. По мнению собеседников, это решение является логичным продолжением политики губернатора Дмитрия Артюхова по обновлению кадров в стратегических отраслях и компаниях.

«Новым руководителем наверняка станет лично одобренный Артюховым кандидат, ведь авиакомпания — важнейшее предприятие для региона. Крюк возглавляет компанию еще со времен экс-губернатора Юрия Неелова, он не мало сделал для развития компании, но явно засиделся. Его подходы к работе устарели, а власти Ямала очевидно собираются придать развитию авиакомпании новый, более современный импульс», — рассказал источник агентства.

После проведения аудита в компании будет назначен новый руководитель. Пока исполнять обязанности доверят одному из замов директора — кто именно, источники уточнить не смогли. Получить оперативный комментарий в пресс-службе не удалось, на момент публикации ответ на запрос не поступил.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, в заседании принимали участие губернатор округа Дмитрий Артюхов и первый заместитель главы региона и председатель совета директоров компании Александр Калинин. Там же присутствовал сам Василий Крюк, представители перевозчика и эксперты в сфере гражданской авиации.

Крюк, также являющийся депутатом окружного законодательного собрания, возглавлял «Ямал» последние 24 года и, как отмечают собеседники, это превратило предприятие в «компанию одного человека». Ранее сообщалось, что по результатам декларационной кампании доходы депутата-гендиректора составили в 2020 году более 86,9 млн рублей.