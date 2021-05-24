Синоптики ожидают крупные лесные пожары в столице ХМАО

Синоптики предупредили об угрозе крупных лесных пожаров в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики объявили о высоком риске возникновения лесных пожаров на территории Ханты-Мансийска, Октябрьского и Кондинского районов. Об этом рассказали в гидрометцентре ХМАО.

«4-й класс пожароопасности ожидается 25 мая в Ханты-Мансийске. 26 мая в Октябрьском и Кондинском. 5-й класс пожароопасности 25 и 26 мая ожидается в Леушах, Куминской (Кондинский район)», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра.

В МЧС по ХМАО уточнили, что класс пожароопасности высчитывается из погодных условий. Чем он выше, тем больше риск возникновения пожара. «При составлении прогноза учитывается множество факторов. Например, как давно не было дождей на территории, ветреность и направления ветра, а также надвигающиеся грозы», — объяснили в пресс-службе.

По данным департамента недропользования ХМАО в округе действует один лесной пожар площадью 361 га на территории Кондинского лесничества. Всего в лесах Югры зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2 тысячи 275 га.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим повышенной готовности. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.