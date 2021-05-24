Авиакомпании массово отказываются от полетов над Белоруссией

Самолеты сразу двух авиаперевозчиков — французского Air France и финского Finnair теперь не будут приземляться в Белоруссии. Кроме того, летать над республикой авиатехника тоже не будет, сообщили представители этих авиакомпаний. До этого от полетов отказались еще семь европейских авиакомпаний.
«Французская компания следует за Европейским союзом, который попросил авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси. Air France объявила о приостановке полетов «до дальнейшего уведомления», — приводит информацию французское издание BFM Business.
«Мы не будем использовать воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления. Наш следующий пострадавший рейс — в Газипашу (Турция). Этот маршрут будет обходить воздушное пространство Беларуси. Это изменение немного увеличит время полета», — сообщает Finnair на официальной странице в Twitter.
Руководство компаний приняло такое решение после экстренной посадки лайнера Ryanair 23 мая в Минске. На борту находился главный редактор telegram-канала Nexta (Верховный суд Беларуси признал его экстремистским) Роман Протасевич. После приземления его арестовали, напоминает телеканал 360. На следующий день, 24 мая, лидеры стран ЕС на саммите рекомендовали авиаперевозчикам из европейских стран избегать полетов над Белоруссией, уточняет RT. От полетов уже отказалась шведская авиакомпания SAS, кипрская Avia Solutions, польский LOT, венгерский Wizzair, латвийская airBaltic, нидерландский KLM и немецкая Lufthansa.
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