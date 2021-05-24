Пермский маньяк вышел по УДО и пообещал убивать дальше

Маньяк владеет техникой рукопашного боя Фото: depositphotos.com

В Пермском крае вышел на свободу маньяк, насиловавший и избивавший своих жертв. По словам источника в следственных органах, насильник из Чайковского пообещал после выхода из тюрьмы убивать новых жертв, чтобы «некому было рассказать» о нападениях.

«В октябре 2020 года Анатолий вышел по УДО. А с января 2021 года бывший зек нарушает ограничения, установленные при досрочном освобождении», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на слова следователей.



Известно, что до попадания в тюрьму маньяк занимался рукопашным боем. После задержания, по словам следователей, вне протокола мужчина обещал выйти и продолжить калечить судьбы девушек. «Пусть не шляются, где попало», — заявлял осужденный.



Получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю к моменту выхода новости не удалось. В ведомство направлен запрос. В пресс-службу регионального СУ СК также направлен запрос.