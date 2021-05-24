Мэра курганского города оштрафовали из-за ремонта набережной

В Катайске набережную не успели вовремя отремонтировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контракт по ремонту набережной в городе Катайске (Курганская область) был продлен незаконно. Мэра города Сабиржана Мусалямова оштрафовали. Это установил областной арбитражный суд, где рассматривался иск прокуратуры к администрации города и подрядчику АО «Северо-западное управление автомобильных дорог».

Контракт по благоустройству набережной в городе Катайске «Семь ключей» был заключен 16 июля 2020 года. Подрядчик не успел в срок завершать работы (до 31 октября 2020 года), и мэрия составила дополнительное соглашение. «Признать недействительным дополнительное соглашение от 30.10.2020 к муниципальному контракту, заключённое между администрацией города Катайска и АО «Северо-западное управление автомобильных дорог», — сказано в решении суда.

В суде представитель подрядчика пояснил, что сроки ремонта набережной были сорваны из-за непредвиденных обстоятельств. В ходе работ обнаружены пять природных родников, не учтенных в проекте. Работы осложняло заболачивание площадки для устройства анфилады [длинный сквозной ряд комнат — прим. ред.], а также не точное нанесение инженерных коммуникаций в зоне проектирования.

Суд признал эти объяснения несущественными обстоятельствами. Соглашение было отменено. В ходе заседания стало известно, что мэра Катайска оштрафовали. «Постановлением департамента экономразвития области глава Катайска Мусалямов С. Р. признан виновным в совершении административного правонарушения („Нарушение порядка заключения, изменения контракта“)… …ему назначен штраф в размере 20 000 руб.», — говорится в документе суда.

Получить комментарии мэра URA.RU не удалось. В приемной ответили, что его нет, а все заместители на заданиях. В компании подрядчика на звонок журналиста не ответили.

Ранее URA.RU писало, что в августе 2020 года были представлены эскизы новой набережной в Катайске. На ее строительство выделили более 29 млн рублей.