Власти ХМАО продлили действие коронавирусных ограничений

Власти ХМАО продлили карантин до 30 июня, при этом ослабив ограничения для санаториев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ХМАО продлили действие карантина до 30 июня. Под запретом остается деятельность детских игровых комнат, досуговых и развлекательных центров, а также курение кальяна. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Постанавляю: Продлить до 30 июня 2021 года включительно действие подпунктов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5. Подпунктов 21.3 (контроль за соблюдением профилактических мероприятий в общежитиях), 21.4 пункта 21 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сказано в сообщении.

Также с 1 июня в ХМАО возобновляется круглосуточная работа санаториев. «Возобновить с соблюдением методических рекомендаций прием граждан на курсовую реабилитацию и оздоровление в условиях круглосуточного пребывания», — сказано в постановлении. Остановиться в санатории смогут только те, у кого есть результаты ПЦР-теста или прошедшие вакцинацию от коронавируса. При этом, для возобновления своей длительности, 100% сотрудников оздоровительной организации должны быть привиты.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ослабили ковидные ограничения в регионе. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова смягчила действующие ограничения по регистрации брака в органах ЗАГС. Услуги по регистрации браков теперь не требуют предварительной записи.