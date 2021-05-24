24 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

Власти ХМАО продлили действие коронавирусных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Власти ХМАО продлили карантин до 30 июня, при этом ослабив ограничения для санаториев Фото:

Власти ХМАО продлили действие карантина до 30 июня. Под запретом остается деятельность детских игровых комнат, досуговых и развлекательных центров, а также курение кальяна. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Постанавляю: Продлить до 30 июня 2021 года включительно действие подпунктов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5. Подпунктов 21.3 (контроль за соблюдением профилактических мероприятий в общежитиях), 21.4 пункта 21 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сказано в сообщении.

Также с 1 июня в ХМАО возобновляется круглосуточная работа санаториев. «Возобновить с соблюдением методических рекомендаций прием граждан на курсовую реабилитацию и оздоровление в условиях круглосуточного пребывания», — сказано в постановлении. Остановиться в санатории смогут только те, у кого есть результаты ПЦР-теста или прошедшие вакцинацию от коронавируса. При этом, для возобновления своей длительности, 100% сотрудников оздоровительной организации должны быть привиты.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ослабили ковидные ограничения в регионе. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова смягчила действующие ограничения по регистрации брака в органах ЗАГС. Услуги по регистрации браков теперь не требуют предварительной записи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...