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Власти ХМАО ослабили ковидные ограничения в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Услуги по предоставлению регистрации браков будут производиться без предварительной записи Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова смягчила действующие в регионе ограничения по регистрации брака в органах ЗАГС, введенные в период пандемии коронавируса. Текст постановления опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Услуги по регистрации браков теперь будут производиться без предварительной записи. Также снимается ограничение на количество людей в помещение ЗАГСа. Ранее лимит составлял восемь человек, включая сотрудника учреждения. Также в регионе теперь разрешено проведение выездных мероприятий по регистрации брака. «Настоящее постановление вступает в силу с 19 мая», — сказано в документе.

Ранее в ХМАО сняли ограничения с ресторанов и кафе. Общепиту разрешили работать после 23:00. Также региональные власти разрешили провести выпускные в школах, но с некоторыми условиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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