Власти ХМАО ослабили ковидные ограничения в регионе

Услуги по предоставлению регистрации браков будут производиться без предварительной записи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова смягчила действующие в регионе ограничения по регистрации брака в органах ЗАГС, введенные в период пандемии коронавируса. Текст постановления опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Услуги по регистрации браков теперь будут производиться без предварительной записи. Также снимается ограничение на количество людей в помещение ЗАГСа. Ранее лимит составлял восемь человек, включая сотрудника учреждения. Также в регионе теперь разрешено проведение выездных мероприятий по регистрации брака. «Настоящее постановление вступает в силу с 19 мая», — сказано в документе.

Ранее в ХМАО сняли ограничения с ресторанов и кафе. Общепиту разрешили работать после 23:00. Также региональные власти разрешили провести выпускные в школах, но с некоторыми условиями.