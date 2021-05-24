Траты главного предприятия Екатеринбурга проверяет МВД

Первые сообщения о подозрительном расходовании средств на «Водоканале» поступили к силовикам в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Материалы о закупках на «Водоканале» Екатеринбурга — ключевом муниципальном активе — переданы из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД РФ по Екатеринбургу в отдел полиции №13. Об этом на заседании гордумы сообщил директор предприятия по безопасности Вячеслав Воронков. Проверку инициировал гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин — в рамках повышения транспарентности компании.

Речь идет о большой покупке оборудования для цеха сушки в 2008—2011 годах (тогда предприятие возглавлял Талгат Адуллин) на сумму 16,7 миллиона евро (сейчас это около 1,5 миллиарда рублей) у итальянской компании VOMM. Поставка оборудования прошла в 2010—2014 годах. Впоследствии выяснилось, что закупленная техника непригодна: она предназначена для пищевой промышленности.

В 2020 году руководство «Водоканала» (Лузгин возглавляет МУП с 2019 года) обратилось в свердловское УФСБ и региональную прокуратуру, которая впоследствии передала материалы в ГУ МВД по Свердловской области (оттуда они поступили в УМВД) и Следственный комитет. «Последним сообщением от ОЭБ и ПК получено уведомление о том, что материалы переданы в органы предварительного расследования — в отдел по расследованию преступлений территориальной подследственности №13 для производства проверки и принятия решения», — сообщил Воронков. Реакции от других силовых структур, куда обращался «Водоканал», по данным URA.RU, пока не было.

Отчитываясь перед депутатами, Лузгин подвел итоги работы предприятия в 2020 году. По его словам, за это время было построено и модернизировано 54,5 километра сетей, из которых 12,5 км — для подключения новых объектов. Кроме того, предприятие подготовилось к конкурсам на строительство сетей для объектов Универсиады-2023, добавил Лузгин. Также он отчитался о двукратном снижении долговой нагрузки МУПа.