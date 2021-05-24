В ЯНАО вынесли приговор по хищению 26 миллионов из госбюджета

Группу налоговиков, укравших 26 млн рублей из бюджета, посадят в тюрьму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителям управления ФНС по Новому Уренгою вынесли приговор по одному из самых громких дел в ЯНАО — хищении более 26 млн рублей из бюджета Российской Федерации. Обвиняемые получили наказания в виде лишения свободы.

«Суд решил необходимым назначить каждой подсудимой наказание в виде лишения свободы», — сообщает судья Новоуренгойского городского суда Мария Криворотова. Суд пришел к выводу, что оставить преступление каждой из подсудимых без реального лишения свободы невозможно.

Бывшему начальнику инспекции Федеральной Налоговой Службы по ЯНАО Марине Бунеевой назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии поселения. Ее заместителю, Ирине Пакуловой, назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в исправительную колонию общего режима на четыре года и шесть месяцев отправится бывший главный государственный налоговый инспектор Юлия Медведева. Ее и Пакулову взяли под стражу в зале суда.

Помимо лишения свободы, Юлии Медведевой назначили штраф в 100 тысяч рублей. Осужденных лишили права занимать должности в налоговых органах до 3 лет. Также с бывших сотрудников налоговой службы взыщут в пользу Минфин РФ материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 26 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что высокопоставленные чиновники налоговой службы в Новом Уренгое вывели из бюджета 26 млн рублей. Через программу они оформляли фиктивные заявки на возврат денег налогоплательщикам. Более 50 человек пострадали от рук налоговиков, однако начальник УФМС по ЯНАО Марина Бунеева с целью отвлечение внимания правоохранительных органов от ее противоправных действий обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с налогоплательщиков необоснованных перечисленных бюджетных средств, достоверно зная об их непричастности к хищению денег.

Задержание Юлии Медведевой и Ирины Пакуловой в зале Новоуренгойского городского суда. Елизавета Иванова